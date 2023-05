Margus Voolpriit: Wolfredti uue albumi tegemise aeg nõudis tumedamat helipilti

See on Wolfredti teine plaat, mis tulnud välja Saksamaa plaadifirma Moment Of Collapse Records alt.

"Kuna albumi kirjutamise ja salvestamise aeg jäi sinna aega, kus maailmas toimus igasugu koledaid asju, eks see jättis jälje ka muusikasse, ja lisaks mingid asjad enda elus ka. Kõik see kokku nõudis natuke tumedamat pilti," kirjeldas Voolpriit.

"Kujundus tuli ka minimalistlikum millegipärast. Võib-olla samal põhjusel nagu muusika – tumedam ja minimalistlikum. See sümbol tundus sobivat meile. See ilmselt jääb mõneks ajaks meiega."

Wolfredt sai alguse kui Margus Voolpriidu sooloprojekt ja on sellisena ka avaldanud oma kaks esimest plaati. Kolmanda albumi kirjutamise ajaks liitusid ametlikult bändiga seni vaid kontserditel lugusid esitada aidanud sõbrad ning nõnda arenes Wolfredt juba neljaliikmeliseks ansambliks.

Voolpriit tunnistas, et neljaliikmeline kooslus on üksmeele ja helikeele nüüdseks välja kujundanud.

"Tundub küll, et on väga tore koosseis, saame omavahel muusikaliselt hästi läbi. Selle albumiga püüdsin üha vähem – kuna mina kirjutan põhiliselt lugusid – lugusid enne proovi valmis teha. Kirjutasime rohkem proovis. Võib-olla selle võrra tuli ka natuke teistsugune plaat."

Välismaal on Wolfredti albumitel läinud üllatavalt hästi, märkis Voolpriit. "Tundub, et kuulatakse. Tundub, et selle muusika kuulajaskond on igal pool laiali, ei saa ainult Eestile loota. Siin on sellise muusika kuulajaid võib-olla ainult käputäis. Võib-olla seepärast peab ka üritama natuke välja saada siit."

Külalisartistidena löövad albumil kaasa ka Indrek Koff, Magnus Andre, Aare Ermus ja Markus Robam. Albumi miksis Magnus Andre (Talbot) ja masterdas Magnus Lindberg (Cult of Luna).