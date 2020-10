Wolfredti kolmas kauamängiv "Tides" uputab massiivsete helilainete ja raskete riffide alla, andes ka sisulise ülesehitusega vastava raamistiku. "Tides" (ehk tõusud ja mõõnad) algab üleujutusega ("The Flood") ja lõpeb mõõnaga ("Ebb"). Sinna vahele mahub veel mitu sügavusele ja unustusele viitavat lugu nagu "Walrus song" (ehk morsa laul) või "Forgotten Man" (ehk unustatud inimene).

Oma olemuselt on Wolfredti muusika eksistentsialistlik – pealevajuvad rasked helilaamad tahavad uputada habrast isesust. "Tides" järgib oma ülesehituselt kindlat kontseptsiooni – kui albumi esimene pool uputab, siis grunge'likult melanhoolne "Ghost in the Machine" on võitluse viimane staadium ja lüüriline "Forgotten Man" näitab teed väljapääsu poole. "Moebius Strip" on juba peaaegu et apelsinilikult helge taustamuusika.

Vaatamata kohatisele raskemeelsusele pole Wolfredt pessimistlik, ta ei lange nn pimedatesse sügavustesse, vaid laseb end lainetel kanda. Post-rock'ile omasesse kihilisse kompositsiooni paigutuvad õrnalt prog rock'ile omased katsetused ja arendused. Samas ei edvista Wolfredt instrumentaalse käsitööoskusega nagu seda võib tihti proge juures kohata, peamine on siin siiski õhustiku loomine ja hoidmine ning seda teeb Wolfredt ju hästi.