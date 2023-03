"Kupee nr 6" tegijad arendavad romaani "Sinu, Margot" põhjal telesarja

Kuosmanen ütles Variety'le, et talle meeldis raamat väga ning ta tundis, et see sobiks hästi sarjaformaati. "Raamatul on selge ja küllalt lihtne sisu, kuid samal ajal on see teema huvitav ning läheb üha sügavamale ja sügavamale."

"Kui filmide puhul on vastutus suuresti režissööri õlgadel, siis sarjad on pigem kollektiivne kunstiteos, kus suur vastutus on stsenaristidel," sõnas ta ja lisas, et hetkel on sari alles algusjärgus. "Pärast "Kupee nr 6" valmimist otsustasin, et võtan pika pausi."

Romaan "Sinu, Margot" räägib loo Markusest, kes kolib 1983. aastal koos perega Ida-Berliini väliskorrespondendiks. Tema väike tütar Vilja kasvab idasakslaste ideaalide keskel, kuni aastal 1989 langeb Berliini müür ja seejärel puruneb ka vanemate abielu. Pärast Soome naasmist kahvatuvad aegamisi Vilja mälestused lapsepõlvest selles kadunud riigis.

Isa surma järel leiab Vilja tema korterist peotäie kirju, saatjaks keegi Margot. Vilja sõidab 2011. aastal Berliini, et selgitada välja, kes isa tegelikkuses oli. Muutunud linnas leiab ta endiselt lapseea mälupilte, kuid kõige olulisemad tükid neist tunduvad puuduvat.

2021. aastal ilmunud Meri Valkama debüütromaan "Sinu Margot" pälvis ajalehe Helsingin Sanomat kirjandusauhinna.