Otseülekanne tulemas: vestlusring "Millised eetilised küsimused on praegu Eesti muuseumides aktuaalsed?"

Vestlusel arutletakse sealhulgas meditsiinieetika, surma ja kannatuste käsitlemise üle, juttu tuleb ka rassiteemadest ning ümbernimetamise vajalikkusest ja võimalikkusest. Samuti küsitakse, millised on need teemad ja küsimused, mis on praegu Eesti muuseumiväljal aktuaalsed nii kuraatorite kui ka ühiskonna tasandil, kas need eristuvad või sarnanevad suundumustega Euroopas ning millised on muutustest tulenevalt uued kureerimispraktikad.

Vestlust modereerib ajaloolane ja museoloog Mariann Raisma. Vestlusel osalevad filosoof ja professor Margit Sutrop, filoloog ja keeletoimetaja Hille Saluäär ning kunstiajaloolane ja kuraator Kristiina Tiideberg.

Näitus "Kunst või teadus" võtab esimest korda põhjalikuma vaatluse alla kunsti ja teaduse suhete ajaloo Eestis. Näitusel vaadeldakse Eesti teaduspildi vastuolulisi suhteid Vene impeeriumi valduste kaardistamise ja kontrollimisega. Fookuses on ka kogudes leiduva materjali päritolu ja muuseumieetika küsimused: kuidas leida uusi viise teaduskogude kujunemise ajaloos peituva sotsiaalse ebavõrdsuse ja tõrjutuse uurimiseks ja esitamiseks?

Vestlusring "Kuidas kõneleda minevikuga: millised eetilised küsimused on praegu Eesti muuseumides aktuaalsed?" toimub laupäeval, 18. märtsil kell 16.00.