Silky Steps avaldas singli "Treasure"

Silky Steps on jätk bändile Steps To Synapse. "Uus nimi kaasnes väga loomulikult uue helikeelega. Indie-bändist on saanud küps ja ihane nu-disko masin, mille kütuseks on kõige värskemad ning tutskemad sound'id," rääkis bändi produtsent ja laulja Ivo Leesar.

"Teeme muusikat, millest ise lemmikul suvefestivalil või pimedas uduses klubis puudust tunneme. Elu ägedaimate ja intiimsete hetkede eufooria on see, mida taga ajame."

Esimene seeme pandi Leesari sõnul loo jaoks idanema Saaremaal toimunud bändilaagris juba 2020 aastal. Loole mõtles sõnad bändi solist Lisann Aljaste.

"Kuulasin demo ja silmad kinni tunnetasin, mis tunde see peaks kõigis tekitama. Sain aru, et see peab olema puhas ekstaas. Lõpuks sai nii, et jutt käib sellest, et kus iganes võib olla lõputult inimesi, aga see ei huvita sind, sest sul on siht silme ees. See keegi, kellelt sa silmi ei saa. Edasine läheb aina mahlasemaks ja eks igaüks peab ise selle kirsi seal üles leidma."

Bändi saab näeb 15. aprillil Tartus Genialistide klubis, Tallinnas esineb bänd Tallinn Music Weeki raames Vaba Laval 12. mail.