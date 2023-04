John Lydon esineb koos ansambliga Public Image Ltd taas Eestis

Sex Pistolsi liidrina end rokkmuusika ajalukku kirjutanud John Lydon (Johnny Rotten) naaseb koos oma bändiga Public Image Ltd Eestisse. Ansambel esineb Tallinnas eeloleva albumi "End of World" turnee raames 12. oktoobril.

Public Image Ltd ehk PiL on postpungi-eksperimentaalmuusika bänd, mis tuli kokku 1978. aastal Inglismaal Londonis. John Lydoni sõnul oli ta eesmärk moodustada anti-rokkbänd. Bändi mõjutuste hulka kuuluvad teiste seas Can, Captain Beefheart, Tim Buckley ja erisugused dub-artistid.

Aastate edenedes muutus bändi koosseis ning ka muusikaline suundumus, kommertsedu saavutas bänd oma 1989. aastal ilmunud albumiga "9". 1992. aastal lahku läinud ansambel taasühines 2009. aastal ning on pärast seda andnud välja kaks albumit -- 2012. aastal ilmus "This Is PiL" ja 2015. aastal "What the World Needs Now...".

Tänavu augustis ilmub uus album "End of World", millega bänd läheb ka Euroopa turneele. Nende kontserdikava sisaldab läbilõiget kogu karjäärist, sealhulgas hitte "Public Image", "This Is Not A Love Song", "Rise" ja "Disappointed".