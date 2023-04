Ilmus Kristi Piiperi noorteromaani konkursi võitnud teos "Esimene kord"

15-aastane Anna Elisabeth on täiesti tavaline tüdruk – nagu mõni su sõber, pinginaaber või sina ise. Miskipärast on ta aga sattunud kahe klassiõe pilkealuseks. Kas tõesti on asi selles, et tal pole olnud veel ühtegi suhet?

Oma lemmik on Annal poiste hulgas küll ja tal poleks midagi selle vastu, et temaga välja minna, aga … siis hakkab temaga käima hoopis Anna söömishäiretega võitlev sõbranna. Tüdrukute omavahelised suhted lähevad seetõttu aina keerulisemaks, kuni lõpuks saabub ootamatu lahendus.

Kui palju kahju võib teha või milliste tagajärgedeni viia üksainus salaja tehtud piinlik foto, kui see valede inimeste kätte satub? Milleni võib viia netikiusamine ja mida on ohver ‒ ja tema sõbrad ‒ valmis tegema, et sellele vastu seista?

Kristi Piiperi sulest on varem ilmunud muuhulgas teosed nagu "Salapaha" (2015), "Kuidas mu isa uue töö sai" (2018), "Armunud keldrikoll, vegan verikäkk ja teised" (2019), "Metsajärve pärandus" (2020), "Topelt D" (2021) jt.