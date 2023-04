Kultuuriportaal soovitab: Ali Abbasi tõsieluline põnevusfilm "Püha ämblik" Jupiteris

Ali Abbasi näitab "Püha ämblikuga", kuidas põnevusfilm võib tegelikult olla vabalt ka art house'i teenistuses, ainus tingimus on see, et režissöör peab olema mõlemas vallas täielik meister. Üks 2022. aasta tugevamaid filme, mis jäi paljudel ilmselt mullu kahe silma vahele.