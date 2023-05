Kultuuriportaal soovitab: auhinnatud "Kapten Volkonogovi põgenemine" Jupiteris

Merkulova ja Tšuopvi "Kapten Volkonogovi põgenemine" muutus pärast sõja algust kardinaalselt. Õigemini, mitte film ei muutunud, vaid maailm meie umber nihkus niivõrd tugevalt paigast, et ka see film mõjub omamoodi ettekuulutusena, pahaendelise ulmana. Need, kes ei karda olla šokeeritud, võiksid aga sellele suurepärasele linaloole kahtlemata võimaluse anda.

Kapten Fjodor Volkonogov, austatud ja kuulekas nõukogude korrakaitsja, näeb kogemata pealt, kuidas ta kolleege on asutud kahtlasel moel küsitlema. Aimates, et ka tema kord on tulemas, otsustab ta põgeneda ja peagi ongi ta tagaaetav.

Haavatava ja lootuse kaotanuna saab Fjodor aru, millises vägivallaskeemis on ta olnud osaline. Ühtäkki saab ta teate põrgust: pärast surma on ta määratud igavestesse piinadesse. Ainus viis seda vältida on kahetseda pattu ja leida vähemalt üks inimene, kes talle andestab.

"Kapten Volkonogovi põgenemise" nimitegelast mängib Juri Borissov – sama näitleja, kes mängib meespeaosa ka Cannes'is grand prix' võitnud filmis "Kupee nr 6", mis valmis samuti kaastootmises Eestiga.

"Kapten Volkonogovi põgenemise" režissööre Nataša Merkulovat ja Aleksei Tšupovi seob Eestiga pikaajaline koostöö operaator Mart Tanieliga. Lisaks operaatoritööle on Taniel "Kapten Volkonogov põgenemise" stsenaariumi kaasautor. Filmi kaasprodutsent on Katrin Kissa Homeless Bob Productionsist.

Filmi meeskonnas on Eestist veel valgusmeister Taivo Tenso, helirežissöör Matis Rei, eriefektid lõi koostöös Moskva kolleegidega 1-2-3 Productionist Tallinn Postworks ja filmi graafilise disaini autor on Margus Tamm.

"Kapten Volkongovi põgenemine" on vaadatav Jupiteris.