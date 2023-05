Kultuuriportaal soovitab: Peeter Simmi "Arabella, mereröövli tütar" Jupiteris

Kujutame korra ette maailma, kus meil ei oleks Aino Perviku "Arabella, mereröövli tütart" ega ka Peeter Simmi ekraniseeringut sellest teosest. Noh, igavam maailm oleks see kindlasti, aga küsime hoopis niipidi: kas ilma selle pärandita saanuks üldse valmida Ilmar Raagi "Erik Kivisüda"? Selleks, et sellele küsimusele vastata, tuleb aga "Arabella" uuesti üle vaadata!

Väikese Arabella kodu pole tüdrukule kasvamiseks just parim paik. Piraadilaeva kapteni Taaniel Tina tütrena on tal mitmetes asjades sõnaõigust. Kui merest tõmmatakse välja rändaja Aadu, nõuab tüdruk saagi endale. Rändaja arusaam maailma asjadest on aga hoopis teine kui mereröövlitel ja aegamisi hakkab ka Taaniel Tina mõistma, et tüdruk peaks kasvama rahumeelsemas keskkonnas. Kui Arabella konkurentide poolt röövitakse, algab tõeliselt ohtlik seiklus.

Peeter Simmi lavastatud lastefilm tugineb Aino Perviku raamatule ja kuulub kahtlemata parimate Eesti (laste)filmide hulka. Ühendades nii seiklused kui ka inimlikkuse teema, loob film ainulaadse ja haarava maailma.

Osades Kai Puskar, Lembit Peterson, Urmas Kibuspuu jt.

"Arabella, mereröövli tütar" on vaadatav Jupiteris.