Kultuuriportaal soovitab: Veiko Õunpuu "Sügisball" Jupiteris

Tasub mõne aja tagant üle kontrollida, kas Veiko Õunpuu "Sügisball" – mida võib julgelt pidada ka üldse parimaks Eesti filmiks – on kaotanud grammigi oma ajakajalisusest. 16 aastat on esialgsest ilmumist möödas ja pigem tundub, et meie reaalsus liigub Õunpuu visioonile üha lähemale. On see hea võib halb uudis, jääb igaühe otsustada.