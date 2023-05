Kultuuriportaal soovitab: mullu parima Euroopa komöödia preemia pälvinud "Hea boss" ETV2-s

Pealtnäha on "Hea boss" on nagu iga teine Euroopa komöödia, aga filmiga seostub huvitav kurioosum. Nimelt pälvis linateos mullu Euroopa filmiauhindadel parima komöödia preemia, mille peale olid aga tegijad üsna pettunud, kuna nemad ei teinudki enda arust üldse komöödiat. Vastab see siis tõesti tööle? Iberofesti raames jõuab film ETV2 ekraanile ja saate ise järgi uurida.