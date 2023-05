Kultuuriportaal soovitab: kultuskomöödia "Vallatud kurvid" Jupiteris

Kuidas muudmoodi ikka Eve Kivi 85. sünnipäeva tähistada kui mitte mõnd tema legendaarset filmirolli üle vaadates! Jupiter ulatab abikäe, kuna vabalt on vaadatav üks parimaid komöödiaid, mis Eestis kunagi tehtud on ehk Kaljo Kiisa ja Juli Kuni "Vallatud kurvid", kus Eve Kivi on täies hiilguses. Rõõm on tõdeda, et pea 65 aastat hiljem pole see hiilgus kuhugi kadunud...