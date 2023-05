Kultuuriportaal soovitab: Kaljo Kiisa režissööridebüüt "Juunikuu päevad" Arkaadris

Peeter Saarmann on kasvanud Toomas Raidma peres teadmisega, et tema isa suri sõjas ja ema evakuatsioonis. Peeter õpib ülikoolis ja valmistub abielluma. Remonti tehes juhtub talle ette ennesõjaaegne ajaleht, kus muuhulgas mainitakse ettevõtet "Juhan Laurisoo ja Ko". Kasuisas näib see äratavat süngeid mälestusi. Pulmapäeva eelõhtul tülitab Peetrit suvekohvikus keegi purjus mees, kes nimetab teda Laurisoo sohipojaks. Kui ta kasuisalt kuuleb tõde oma vanemate kohta, aimab ta, et see võib saada saatuslikuks tema tulevikuplaanidele.

Režissöörid Viktor Nevežin ja Kaljo Kiisk, stsenarist Georg Orm, operaator Semjon Školnikov, kunstnik Peeter Linzbach, helilooja Boris Kõrver, osades Andres Särev, Paul Varandi, Astrid Koik, Eva Klink, Paul Ruubel, Heinz Freiberg, Ants Eskola, Rein Mikk, Eha Sikk, tootjafirma Tallinnfilm.

"Juunikuu päevad" on vaadatav Arkaadris.