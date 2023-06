Kultuuriportaal soovitab: Leida Laiuse "Varastatud kohtumine" Jupiteris

Väga suur osa Eesti filmipärandist on tänaseni tolmust puhtaks pühkimata ning seetõttu ka uute generatsioonide jaoks küllalt kauge ja kättesaamatu, kuid rõõm on näha, et vähehaaval läheb olukord paremaks. Leida Laiuse 1988. aastal valminud "Varastatud kohtumine" on pärast taastamist aukohale tõstetud ning seda igati põhjendatult, sest film on tänaseni ajakajaline ja värske.