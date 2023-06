Kultuuriportaal soovitab: Francis Ford Coppola kultusfilm "Heidikud" Jupiteris

Ilmad lähevad soojemaks, kinodesse jõuavad kergemeelsed, totakad ja meeldivalt tühised kassahitid, aga suvefilme tahaks ju kodus ka vaadata. Mõeldud-tehtud, Jupiteris on vaadatav Francis Ford Coppola 1983. aastal valminud "Heidikud" ("The Outsiders"), mis on otsekui suvefilmide kvintessents.