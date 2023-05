Kultuuriportaal soovitab: Roman Polanski "Ohvitser ja spioon" Jupiteris

Kas 2019. aastal valminud "Ohvitser ja spioon" on Roman Polanski parim film? Loomulikult mitte, aga kõmuline-paheline režissöör on endiselt piisavalt heas vormis, et vaatajat konksu otsas hoida. Väsinud peaga siiski vaadata ei tasu, sest käänded-pöörded ning tihe dialoog nõuavad pidevat fookuses olemist.

Roman Polanski ambitsioonikas film pälvis Veneetsia filmifestivali žürii eriauhinna. Linateos tugineb tõsielusündmustel ja käsitleb 19. sajandil Prantsusmaad vapustanud Alfred Dreyfusi kohtuasja.

Noort ohvitseri süüdistati riigireetmises ja Saksamaa heaks spioneerimises. Avaliku häbistamise ja hukkamõistu järel saadeti Alfred Dreyfus aastateks asumisele Prantsuse Guajaanasse. Skandaalset juhtumit asub uurima salaluure ülem Georges Picquart. Pealtnägijate vastukäivad tunnistused näitavad, et Dreyfus on süütu ja mõisteti süüdi tähtsate poliitiliste jõudude hoolikalt väljatöötatud plaani järgi. Tõelised spioonid ja reeturid on endiselt vabaduses. Georges Picquart mõistab korruptsiooni tohutut ulatust ja asub oma elu ja auga riskides vale ning pettuse ohtlikust labürindist väljapääsu otsima, et Dreyfus mõistetaks õigeks ja õiglus võidutseks.

Režissöör Roman Polanski, osades Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner.

"Ohvitser ja spioon" on vaadatav Jupiteris.