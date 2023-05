Kultuuriportaal soovitab: Leeni Linna kosmosefilm "Kingitus orbiidilt" Jupiteris

Keset koroonakriisi ilmus Eestis kosmosefilm! See on vist fakt, millega enamik inimesed kursis ei ole, aga tõepoolest: noor lavastaja Leeni Linna kammerlik lühifilm "Kingitus orbiidilt" liigitub julgelt ulme- ning tegelikult isegi kosmosefilmide ridadesse.

"Kingitus orbiidilt" on lühifilm väikesest poisist Ottost, kelle vanemate viimane lubadus jäi täitmata - kinkida pojale 10. sünnipäevaks koer. Ööl vastu tähtsat sünnipäeva, märkab Otto taevas langevat tähte ja saadab teele oma südamesoovi.

Poisi üllatuseks kukub helendav objekt hoopis majatagusesse metsa. Äsja tulnukakoomiksit lugenud Otto valmistub õudseimaks stsenaariumiks ja seikleb läbi pimeduse tule suunas. Jahmunud poiss avastab lagendikult "Sputnik 2" kosmoseraketi, mille suitsevast kapslist hüppab välja sõbralik segavereline koer, kelle kaelarihmale on kirjutatud Laika.

Teades, et vanaema ei luba tal koera võtta, jääb murelik Otto Laikaga metsa. Tukkuma jäänud vanaema avastab ehmatusega, et poiss on kadunud. Pabinas vanaema kutsub abiväge ja algavad otsingud. Tänu jäljekoerale leitakse Otto peagi üles. Poissi soojendanud Laika paneb aga võõraid kartes putku. Kas Otto leiab Laika ja kas kosmoses käinud koer saab lõpuks koju?

​Režissöör Leeni Linna, stsenaristid Leana Jalukse ja Leeni Linna, operaator Daniel Lindholm, helilooja Janek Murd, osades Otto Samuel Kahar, Anne Reemann, Andres Raag, Mart Toome, Ursula Ratasepp-Oja.

"Kingitus orbiidilt" on vaadatav Jupiteris.