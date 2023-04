ETDM ootab pilte ja lugusid inimeste kodus leiduvatest Eesti disainesemetest

EKA tudengite projekt "Kas sul on see kodus?" on installatsioon keset ETDM-i püsinäitust "Sissejuhatus Eesti disaini", kuhu saabunud pildid ja lood välja pannakse.

"Mõtlesime, et uuriks, kui palju on disainipärandit ja klassikuid kodudes," ütles EKA tudeng ja näituse koostaja Johanna-Elisabeth Tärno. "Osad esemed on juba muuseumikogudes olemas, kindlasti võib näha ka neid näitusel, aga on ka palju selliseid, mida me pole muuseumikogudes näinud."

"Võib vaadata, mis kodus olemas on, mis võiks suhestuda selle näitusega, saata oma valiku ja seejärel tudengid vaatavad edasi, mis kõige paremini näitust kõnetab. Need tööd panemegi siia välja," kirjeldas näituse juhendaja Sandra Nuut.

"Kas sul on see kodus?" on loodud tudengite Ksenia Kovalenko, Maivi Kärginen-Kivi, Lilla Lukacsi, Paula Oberndorferi ja Johanna-Elisabeth Tärno poolt.

Fotosid ja lugusid kogutakse e-mailile [email protected]