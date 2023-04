EKA tudengid uurivad Kanuti Gildi Saalis tarbeesemete performatiivsust

Tudengite juhendaja, kunstnik Urmas Lüüs sõnas, et perfomance'iga uuritakse, kas tarbeeseme performatiivsust ja tegevuslikkust saab sellele tarbeesemele üle kanda.

"Iga tarbeese sisaldab endas mingisugust performatiivset alget – kohvitassiga ma joon kohvi, muruniidukiga ma niidan muru, katusega ma lapin seda," märkis ta.

EKA skulptuuri ja installatsiooni eriala tudeng Sirel Tammisto uurib teosega "Sisemine ilu", milline kontrast võib olla sisemisel ja välimisel ilul ja kuidas me inimestena oleme teatud viisil programmeeritud tegema valikuid selle üle, mis on ilus ja mis on kole.

"Kui me ei anna endale võimalust koledama poolega kontakti saada, võime võtta ära endalt võimaluse saada kontakti mingisuguse pärisolemuse või millegagi, mis selle taga ilmneda võib," sõnas Tammisto.