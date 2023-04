Kõheda Vastasmõju festivali fookuses on montaaž loomuliku ja tehisliku vahel

11.–13. mail toimub kolmandat korda rahvusvaheline Kõheda Vastasmõju festival, mis toob kokku valdkonnaüleste kunstivormide loojad ja nende teosed. Tänavuse festivali fookuses on montaaž tehisliku ja loomuliku vahel.

Kõheda Vastasmõju festival on 2020. aastal alustatud transdistsiplinaarse kunsti festival, mis toimub sel kevadel kolmandat korda. Esimesel kahel festivalil keskenduti digitaalsele vahendatusele, võttes fookusesse etendaja ja publiku kohalolu tähenduse ja võimalikkuse virtuaalkeskkonnas.

Sel aastal toimub festival esmakordselt hübriidformaadis. Osalevate kunstnike ideid, mõtteid, kontseptsioone ja vorme saab kogeda uues Eˉlektroni kunstisaalis kui ka veebis.

Tänavuse festivali teema on montaaž loomuliku ja tehisliku, naturaalse ja sünteetilise vahel. Samuti vaadeldakse montaaži kui dialoogi erinevate teoste ja materjalide vahel, et teada saada, mis mõttevahetust tekitab vaatajates, kui nad kohtuvad teostega, millest üks kasutab uussiiruse keelt ja teine masintõlget.

"Programm on rikkalik ja vastuoluline. Me proovime luua hetki, kus "konflikt" on nii inspiratsiooniks kui ka ärrituseks. Aga seda loomulikult väga toetatud keskkonnas," kommenteeris festivali programmi juht Maike Lond.

"Nii nagu eelmiste festivalide puhul, soovime ka sellel Kõheda Vastasmõju festivalil virtuaalkeskkonnas levinud kontsentreeritust, intensiivsust ja eklektilisust edasi kanda. Kas see ka päriselt füüsilises ruumis sellisena võimalik on, saab alles tagantjärele teada," märkis ta.

Kõheda Vastasmõju festival on saanud inspiratsiooni Albert Einsteini kirjeldatud kvantfüüsikasse kuuluvast teooriast "Spooky Action At a Distance", kus osakesed mõjutavad üksteist hoolimata sellest, et nende vahel puudub füüsiline kontakt.

Ühtlasi avab festivali raames Eˉlektron Tallinnas uue kunstisaali aadressil Kopli 27.