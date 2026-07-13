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Setomaal toimub 16. korda Ostrova festival

Muusika
Sadu
Sadu Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

16. ja 17. juulil toimub Setomaal 16. korda Ostrova festival, kus astuvad üles mitmed tuntud kodumaised bändid, samuti oodatakse üritusele pere nooremaid.

Festivalil astuvad üles Jarks!, Mikk Saar ja Marek Sadam, The Swingers koos Birgit Sarrapi ja Mikk Saarega, Terminaator, Sadu, Pantokraator, DND, Kosmikud, Clicherik & Mäx ja Helmekaala. 

"Festivali programm on mitmekesine ning pakub elamusi nii Setomaa kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulijatele. Lisaks juba tuntud artistele astub lavale ka Vastseliina Muusikakoolist välja kasvanud ansambel Jarks!", sõnas festivali peakorraldaja Evelin Tulp.

Ostrova festival sai alguse 16 aastat tagasi, kui Ostrova külarahval oli soov panna Setomaa põlismetsade vahel kõlama Metsatöll, esimesele üritusele tuli kokku 700 inimest. "Festivali asukoht on eriline, siia toob looklev kruusatee läbi metsade. Samuti tuuakse välja programmi mitmekesisust," sõnas Tulp.

Festivali raames rajatakse heinamaale festivaliala, kus kohvikute ja kontserdilava kõrval on ka eraldi lasteaalad, 17. juulil toimub astub üles ka lasteteater Rõõmulill.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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