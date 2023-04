Ragnar Uustal: Von Krahl on Pepeljajevi "Luikede järve" jaoks õige koht

"See "Luikede järv", nüüd siis 20 aastat hiljem on üksjagu hämar, üksjagu lõbus, kerge ja lustakas. Samas kantud ühest väga sügavast individuaalsest murest ja valust, et mis see maailm on, milliste manipulatsioonidega me peame toime tulema," sõnas "Aktuaalsele kaamerale" näitleja Rea Lest.

"Pettus, valeinfo, manipuleerimine. Ma tahtsin seda vaadelda kui isiklikku lugu, kuidas inimene koos sellega eksisteerib ja elab. Seetõttu sai tulemus muidugi üsna imelik," tõdes lavastaja Saša Pepeljajev.

Tantsulise lavastuse sõnaline pool põhineb vene autori Dmitri Gortševi tekstidel.

"Ühtlasi oli meile abiks ka Taavi Eelma, kes kuuldavasti ka tehisintellekti abil lõi meile põnevat materjali, mille kallal pusida ja siis mingisugused tekstid on tekkinud ka omavahelistest improvisatsioonidest," lisas Lest.

Pepeljajev on öelnud, et plaan "Luikede järv" uuesti lavale tuua mõlkus tal mõtteis juba pikemat aega.

"Ma arvan, et lavastajana on Saša ajas väga palju muutunud. Sest ühel hetkel ta hakkaski katsetama ja eksperimenteerima tehnikaga. Laval on mitu kaamerat ja ta on ka ise ka öelnud, et tahab näha, kas on võimalik lugu jutustada niimoodi, et midagi toimub näitlejate ja kaamera vahel ja samal ajal ka ekraani vahel, et see ei oleks lihtsalt taust," kirjeldas näitleja Ragnar Uustal.

Kuigi eelmise aasta lõpus teatas Von Krahli teater, et lõpetab tegevuse Rataskaevu tänava teatrimajas, jõuab "Luikede järv" lavale ikkagi just seal.

"Meil esialgu oligi veidi lahtine, kas hakkame Noblessneris mängima või kus see välja tuleb, aga jõudsime ikkagi siia Rataskaevu tänavale ja minu arvates on siin väga õige tunne ja koht selle lavastuse jaoks," sõnas Uustal.