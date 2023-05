Eesti Arhitektuurikeskust asub juhtima Hannes Praks

Oma uues ametis on Praksil visiooniks muuta Eesti Arhitektuurikeskus kestliku ruumi kompetentsikeskuseks. Eesmärgiks on otsida Eesti arhitektuuri tulevikuidentiteeti senisest väiksema keskkonnamõjuga ehitusmaterjalidest ja -tehnoloogiatest. "Mul on sisearhitekti haridus ja olen harjunud mõtlema seestpoolt väljapoole. Just seetõttu usun, et üks viis arhitektuuri ja ehitustööstust kestlikumaks muuta on alustada materjalidest," ütles Praks. "On oluline küsida, kus on materjalid toodetud ja kuidas nad on toodetud. Sama oluline on ka, kuidas me neid ehitusplatsil kokku paneme ja vajadusel hiljem lahti võtame."



Praks ootab põnevusega, kuidas uute materjalide ja kontseptsioonide tulekuga hakkab tasapisi muutuma ka arhitektuuri vormikeel. "Lääne- ja Põhja-Euroopa on võtmas maailmas juhtrolli ringsete materjalide ja madalsüsinikehituse lahenduste arendamisel. Eestil on tänu kompaktsusele ja heale tehnoloogilisele baasile võimalus samuti oma panus anda. Selleks tuleb koostöiselt ühe laua taha saada teadus, riik ja erasektor. Siin edukad olles saame oma kompetentsi pakkuda ka piiri taha. Olles liiga aeglane või laisk, jääb meil üle vaid virgemate kopeerimine, mõistagi väiksema marginaaliga," nentis Praks.

Juhataja koha annab üle senine pikaaegne Eesti Arhitektuurikeskuse juht arhitekt Raul Järg.



Hannes Praks lõpetas 2000. aastal Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri erialal. Eelnevalt on ta õppinud infotehnoloogiat ja majandust. Aastatel 2014-2019 töötas Praks Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna juhi ja professorina, lisaks EKA-le on Praks töötanud õppejõuna ka Palestiinas.