Viljandi [eel]arvamusfestival kogub eelarvamusi

Viljandi [eel]arvamusfestivali korraldaja ja Loov Viljandi üks eestvedajatest Heldi Ruiso ütles, et kuna möödunud aastal sai sündmus väga sooja vastuvõtu osaliseks, oli selge, et festival tuleb ka sel aastal. "Meil siin loov-viljandlaste seas on soov arendada oma kodulinnas koos arutlemist ja koos tegutsemist. Seekord ärgitavad korraldajad pakkuma aruteluteemadeks just eelarvamusi, selliseid, mis on inimestel eriliselt hingel, kuid millest kõva häälega veel ei räägita, kas ei juleta või ei osata," rääkis Heldi Ruiso.

"Lihtne on jääda tasakaalukaks ja viisakaks, kui arutad eluolu kuskil toredal olengul endale sarnaste inimestega ja teema ka eriliselt ei põleta, aga katsu sa rahulikuks jääda, kui kõne alla tuleb mõni eelarvamusega laetud küsimus, mis kütab kirgi suud lahti tegematagi, eriti siis, kui puuduvad head aruteluoskused," sõnas Ruiso ja kinnitas, et just neid häirivaid ja põletavaid teemasid soovivadki nad festivalil sel aastal avada.

Viljandi [eel]arvamusfestival toimub seekord 8. juulil 2023, festivali saadab ka sel aastal kultuuri- ja haridusprogramm, mis kestab 7. kuni 9. juulini.

Tänavusel festivalil on neli ala: Viljandi linn, tark linn, noorteala ja röögi-löögiala. Kolmele esimesele saab pakkuda aruteluteemadeks eelarvamusi, röögi-löögiala on sel aastal uus ning selle programmiga sisustavad korraldajad, seal saab õppida arutlema, samuti seda, kuidas eelarvamuste ringi sattudes toetavaks ja mõistvaks jääda.

Aruteluteemasid saab esitada kuni 22. maini 2023, festivali programmi pääsevad ideed selguvad juuni alguses.