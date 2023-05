Visuaalteatrifestival Tallinn Treff toob kokku tegijad Eestist ja mujalt maailmast

Nelja päeva jooksul saab näha seitset lastele ning kümmet noortele ja täiskasvanutele suunatud lavastust, millest neli pärit Eestist ja 13 mujalt maailmast.

"Nukuteater on alati kasutanud loo jutustamiseks materjali, objekti, maski ja nukku, aga nüüd on toimunud oluline muutus kogu teatripildis. Kui võrdleme keskmist sõnateatrilavastust 20–30 aasta taguse lavastusega, siis näeme, et järjest enam integreeritakse teatriloomingusse erinevaid nukuteatrist tuttavaid visuaalseid teatriliike," rääkis festivali juht Leino Rei, kelle sõnul ei ole visuaalteater sugugi vaid nišinähtus, vaid kaasaegse teatripildi lahutamatu osa.

28. maini vältava festivali peaesinejateks on koreograaf ja lavastaja Duda Paiva lavastusega "Bruce Marie" ning Belgia-Tšiili teatritrupp Belova~Iacobelli lavastusega "Kajakas".

Samuti väärivad festivalijuhi sõnul esile tõstmist objektiteatrilavastus "Klaveritükk" (lavastaja Felix M Ott, Saksamaa) ning laadateatri tänapäevast tõlgendust pakkuv soomlaste "Naeruväärsus" (lavastaja Antti-Juhani Manninen). Nukukrimilugu täiskasvanutele pakub aga Taanist pärit Sofie Krog Teatri "Maja".

Lastele suunatud programmis tasub Rei sõnul eraldi tähelepanu pöörata Sloveenia objekti- ja nukuteatrilavastusele "Pinocchio" (lavastaja Matteo Spiazzi), mida sloveenia näitleja mängib eesti keeles, Taani miimi- ja multimeedialavastusele "Elu väikesed imed" (lavastaja Frede Gulbrandsen) ning Saksamaa-Iisraeli koostöölavastusele "Kastis".

Festivaliprogrammi kuulub ka CPPM-i ehk Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kaasaegsete etenduskunstide õppekava avatud tund, mille viivad läbi Amit Lahav ja Chris Evans füüsilise teatri trupist Gecko (Suurbritannia). Samuti saab külastada etendus- ja installatsioonikunstniku Erik Alalooga eksperimentaalset muusikainstallatsiooni "Random Light Orchestra".

Lisaks on Tallinn Treffi oluline identiteedi osa olla algatajaks ja arendajaks visuaalteatriharidusealasele koostööle. Esmakordselt Tallinna Treffi ajaloos on festivalil metseen, kes toetab erialatudengite teatrikülastusi festivalil. Nii on tänavuse Treffi lavastusi vaatamas 50 tudengit viiest erinevast koolist.

Ühtlasi on Tallinn Treffilt välja kasvanud koostöö Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunsti osakonnaga, kus käesoleva aasta sügisel tutvustavad Mart Kolditsa juhendatavale kursusele objekti- ja nukuteatri põhialuseid Eesti Noorsooteatri lavastajad Mirko Rajas ja Taavi Tõnisson.

Järgnevatel aastatel on Noorsooteatris oodata sama kursuse lavastajatudengite visuaalteatri kassettlavastust ning näitlejatudengite lõputööna valmivat visuaalteatrilavastust. 2025. aastal algab lavakunstikoolis magistrikursus visuaalteatri lavastajatele.