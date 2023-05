Tallinnas algas visuaalteatrifestival Tallinn Treff

Treff festivali toimub Tallinnas alates 2007. aastast ning sellest on kujunenud kaasaegse nuku-, objekti-, materjali-, füüsilise ja multimeediateatri kohtumispaik, kus mängitakse sisu ja vormi, traditsioonide ja uuenduste vahel.

"Ma arvan, et visuaalteatri festival muutub aina olulisemaks. Ennekõike selle pärast, et visuaalteater ise muutub üha populaarsemaks," täheldas festivali juht Leino Rei.

"Nagu me teame, siis kogu meie elu on muutunud palju pildikesksemaks ja see kajastub ka teatrilavastuses. Me kõneleme oma teatris eeskätt noore vaatajaga ja me peame kõnelema selles keeles, milles nad on harjunud omavahel suhtlema. Meil tuleb hoida nii öelda tundlad lahti ja vaadata, mis elu pakub ja peegeldada seda lava peal," selgitas Rei.

Kuni pühapäevani toimuva festivali jooksul jõuab publiku ette 17 lavastust, neist neli Eestist ja 13 mujalt maailmast. Programmis on lavastusi nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele.