Ameerika eksperimentaalroki bänd Swans esineb sügisel Tallinnas

Nüüdseks rohkem kui kolmkümmend aastat kestva karjääri jooksul on Swans läbinud mitmeid kujumuutusi; eri hetkedel on bändi võimalik olnud määratleda nii post-pungi, industrial'i, doom metal'i, gooti ja psühhedeelse roki, aga ka drone'i žanriprisma läbi.

1982. aastast Michael Gira juhtimisel tegutsev Swans oli oma algusaastatel tuntud oma misantroopse lüürika ning halastamatute helilainete pärast. The Guardian on kirjeldanud tolleaegset loomingut kui "katkendlikku ja kõrvulukustavat rütmilist tuksatust, mida täiendas Michael Gira nihilistlik ja eksistentsiaalne lüürika".

Kui aga 1986. aastal liitus bändiga laulja Jarboe, muutus Swansi looming meloodilisemaks, loominguline eetos rebida rokkmuusika oma kõige paljastavasse vormi küll säilis, ent Gira soovis vabastada bändi oma mürarikkast mainest. Albumid nagu "White Light from the Mouth of Infinity", "Love of Life", ja "The Great Annihilator" olid ligipääsetavamad kui nende varasem looming ning sisaldasid mõjutusi nii akustilisest rokist, bluusist kui ka popmuusikast.

1996. aastal otsustas aga Michael Gira ajapuuduse tõttu teha bändiga lõpparve. 14 aastat tegutsesid Gira ja teised oma sooloprojektide ning teiste bändide kallal, ent 2010. aastal toodi alternatiivroki ansambel taas kokku ning tänaseks on nad välja andnud viis stuudioalbumit. 2012. aasta albumi "The Seer" ja 2014. aasta albumi "To Be Kind" valis Pitchfork ka kümnendi parimate albumite sekka.

Swansi 16. album "The Beggar" ilmub 23. juunil plaadifirmade Mute ja Young God (Põhja-Ameerika) alt. Albumi esitlusturnee raames jõuab bänd nii Ühendkuningriiki, Euroopasse kui ka Põhja-Ameerikasse. Albumilt on juba ilmunud singel "Paradise Is Mine".

Swans esines viimati Tallinnas Von Krahli teatrisaalis 2011. aasta maikuus. HALL-is toimuva kontserdi erikülalisena astub üles Detroidi kitarrist Norman Westberg, kes on ka aastakümneid olnud Swansi liige. Kontserdi korraldab Damn.Loud Agency.