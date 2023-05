Galerii: Naissaarel ja Lennusadams avati välinäitus "Naissaar – Tallinna merevärav"

Naissaare saarevanem Toomas Luhaäär ütles näituse avamisel, et see on Naissaare kogukonnale tähtis päev. "Esimese reisi tegi ka uus Naissaare kogukonna reisilaev Nargö ja avati Meremuuseumi ajaloonäitus. Pean väga oluliseks, et Meremuuseum käsitleb saart kui tervikut ja saarlased on kaasatud nii tänasesse üritusse kui saare arengusse laiemalt. Nargen Nordi käivitamisega saame lahendada saare transpordiküsimuse ja elektrifitseerimise, turism saab selge suuna ning Naissaare kogukonnal on võimalus selles kõiges kaasa rääkida."



Meremuuseumi juht Urmas Dresen ütles, et kuigi projekti Nargen Nord konkreetset avamistähtaega on hetkel veel vara välja öelda, on selle valmimiseks vajalikud protsessid liikuma lükatud. "Projektid on olemas kitsarööpmelise raudtee taastamiseks elektriraudteena ja elektrikaabli rajamiseks mandrilt Naissaarele," märkis Dresen ja lisas, et suurtükipatarei 10A renoveerimiseks näituse- ja külastuskeskuseks on alustatud eeltöid ning läbirääkimised käivad ka projekti rahastamiseks.

Meremuuseumi kavandatav muuseumikeskus Nargen Nord rajatakse endise Peeter Suure merekindluse Patareisse nr 10A saare põhjarannikul ja taastatakse ka sadamast patarei juurde viiv kitsarööpmeline raudtee.

Näituse ajaloolise sisu on koostanud Riho Paramonov ning selle kujundas Joosep Kään. Näitus jääb üles sügiseni, järgmisel aastal paigaldatakse samadesse asukohtadesse juba uus väljapanek.