Galerii: Naissaarele luuakse uus muuseum Nargen Nord

"Sadam. Laevasõit. Sadamast rongisõit läbi ilusa looduse - läbi Taani kuninga aia - põhjaotsa. Rohelusest avanev Patarei, mis meenutab mitte nii väga militaarset rajatist - muidugi seda ta on - ja selle ümber Naissaare ajaloo salapära, mis tegelikult läbi erinevate sajandite ikkagi esile kerkib," kirjeldas meremuuseumi juht Urmas Dresen põhiliste märksõnadega uut muuseumi Nargen Nordi.

"Tallinnast kiirkaatriga 15 minutit sõitu, laevaga tund aega, aga ta on ikkagi mingis kontekstis hoomamatu ja suletud olekuga," iseloomustas ta Naissaart.

Dresen sõnas, et ta ei soovi, et Patarei hakkaks eest välja nägema nagu hästi hoolitsetud labor. "Sinna peab jääma ka seda, mis on aastakümnete vältel seintele kogunenud," lausus ta. "Me taastame raudteest väga väikse osa," lisas Dresen. "Ta tõesti looklebki mööda mustikaväljasid."

Dresen on ka varasemalt kommenteerinud, et tulevase muuseumiga tuuakse päevavalgele järgmine osa Eesti merenduse loost. Kui kõik edeneb plaanipäraselt, siis avab Nargen Nord uksed 2026. aasta suveks, teatas ta.