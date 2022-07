Galerii: Lootsi tänavalt veetakse üks Euroopa suurimaid laevavrakke Lennusadamasse

"Meremuuseum on loodud 87 aasta eest Eesti merenduse ajaloo jäädvustamiseks. Kahtlemata kuulub selle hulka ka hiljuti Lootsi tänava ehitusel avastatud laevavrakk. Tegemist on ühega kolmest suurimast keskaegsest laevavrakist, mis on siiani Põhja-Euroopas päevavalgele tulnud. Seepärast on meie kohuseks kaasa aidata lahenduste leidmisele, mis võimaldab hiljutist suurleidu säilitada ja enamgi, kõigile ka tulevikus eksponeerida. Selleks on meie Lennusadama vesilennukite angaaride lähistele planeeritud ehitada veesõidukite kollektsiooni hoidmiseks laevahall," lausus Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen.

Muuseum ehitas ajutise laevahalli Kadrioru koge ja võimalike uute leidude hoidmiseks 2015. aasta lõpul. See kerkis vastavate nõuete kohaselt Lennusadama ja Patarei arenduse vahelisele alale.