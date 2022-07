Lootsi tänavalt välja kaevatud koge vrakk osutus oodatust raskemaks

Esmaspäeva õhtul pidanuks toimuma vraki transport meremuuseumi laevahalli platsile Lennusadamas, mis aga ebaõnnestus, kuna laeva ei õnnestunud üles kergitada.

12 meetri pikkune ja kaheksa meetri laiune paksudest tammeplankudest ehitatud koge on üks suuremaid keskaegseid laevavrakke, mis Euroopas päevavalgele on tulnud. Kolm kuud kestnud väljakaevamised on iga päev pakkunud arheoloogidele põnevaid avastusi.

Esmaspäeva öösel pidanuks laev alustama teekonda meremuuseumisse, kus ta konserveeritakse ning pannakse vaatamiseks välja. Paraku osutusid esialgsed arvutused vigaseks ning arvatava nelja ja poole tonni asemel kaalub kõige väiksem laevatükk üle 15 tonni, mille kergitamisega kohalikud kraanad hakkama ei saa.

"Hommikul käisid meil insenerid siin ja me proovisime aru saada, mis selles arvutuskäigus valesti läks. Selgus, et laeva kere sees on liiv kahe plangutuse vahel, mille kaal võib olla kümme tonni ja täna hommikul me alustasime liiva väljapesemist," selgitas EHC Lootsi OÜ arendusjuht Tarmo Mill "Aktuaalsele kaamerale". "Anname Urmasele üle pestud ja kasitud tütarlapse ja loodame, et see aitab meil teda välja saada siit seest."