Haapsalus ja Tallinnas kõlab Kreegi muusika

Kreegi päevade seekordne esineja on Vancouveri Kammerkoor Kanadast, mida juhatab teisipäeval Haapsalu toomkirikus ja kolmapäeval Tallinna Jaani kirikus antaval kontserdil koori soomlasest peadirigent Kari Turunen.

Lisaks Kreegi loomingule kõlavad Haapsalus ja Tallinnas Arvo Pärdi ja Evelin Seppari ning Kanada ja Soome heliloojate teosed.

Turuneni sõnul teeb Kreegi muusika eriliseks mitu asja.

"Isegi nendes kompositsioonides, mis ei põhine rahvalaulu meloodial, võid sa kuulda rahvalaulu stiili selle taga. See kombinatsioon juurtest, mis lähevad mitmesaja aasta sügavusele, ja Kreegi enda ajastu muusikast, harmooniatest ja sellest, kuidas see on kirjutatud, on minu jaoks uskumatult põnev," rääkis Turunen.