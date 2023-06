Rahel andis välja uue singli "Perfect Match"

Lugu sai inspiratsiooni Islandi filmist "Suvevalgus ja siis tuleb öö" ning selle keskmes on petetud naine, kes otsustab olukorrale veel mõne vindi peale keerata, et ka tema elust ikkagi hiljem hea filmi saaks.

"See lugu on inspireeritud tugevast filmistseenist, kus naine näeb pealt, kuidas mees teda petab ning otsustab seejärel mehe uunikumauto sõnagi lausumata tema silme all põlema panna. Miskipärast mõjus see "karmapuhastuse" idee filmi vaadates mulle väga tugevalt," rääkis lauljatar.

"Seda lugu kirjutades olin Uma Thurman "Kill Billist" – naine, kes lahendab asju omal konkreetsel moel ja ilma pikema jututa. Naine, kes armastab nii, et leegid taga, aga maksab kätte ka sama kirglikult," kirjeldas Rahel.

"Perfect Matchi" kaaskirjutas ja produtseeris Eric Kammiste. Tegu on teise singliga Raheli Warner Music Baltics filiaali Smuuv Records alt sügisel ilmuvalt debüütalbumilt.