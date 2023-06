Eesti disainerid üllatavad Veneetsiat toodetega vetikatest ja tselluloosist

Kuni 18. juunini saavad disainihuvilised Veneetsia disainibiennaali raames külastada Eesti materjalidisaini näitust "Material II". Eesti disain on paralleelselt arhitektuuribiennaali väljapanekutega esindatud kultuuride tuiksoonel juba kolmandat korda.

Eesti Disainerite Liidu (EDL) ja Eesti kunstiakadeemia (EKA) koostöös valminud näitus "Material II" toob kokku teadlaste, ettevõtete ja disainerite arendatud uudsed materjalid ja tehnoloogiad. 26 eksponaadist koosnev näitus avab, kuidas on keskkonnakriisis muutumas ressursi ja materjaliloome tähendus.

Distsipliinideüleselt uurivad autorid, kuidas võiks tulevikus kasutada utiilmaterjale, mida saame õppida pärandtehnoloogiatest ja looduses leiduvast, kuidas rakendada biotehnoloogia võimalusi ning milliseid kõrgtehnoloogilisi materjale valmistatakse nano skaalal. Näha saab tooteid vetikatest, mütseelist, bakteriaalsest tselluloosist, purustatud teksade lõngast, isegi suitsukonidest.

"Kliimakriisi olukorras peab tekstiili- ja moetööstus pöörduma jätkusuutlikumate protsesside poole, kasutades ära jäätmevooge ja keskendudes keskkonnasõbralikumatele orgaanilistele materjalidele. Tavapärane toksiliste ainete ja meeletu prügi tootmine, mille lagunemine võtab tuhandeid aastaid ning saastab keskkonda, pole enam aksepteeritav," nentis Reet Aus, doktorikraadiga moedisainer ja keskkonnaaktivist.

Näitus asub Art Depot Biri äsja rekonstrueeritud avaras galeriis Widmanni silla läheduses, mis on kuulsaks saanud Konrad Mäe maalidelt. Väljapaneku esmaesitlus toimus Mehhikos Eesti Disaini Päevade raames ning pärast Veneetsiat saab näitust näha septembris, XVIII Disainiööl Krulli kvartalis.

Näituse kuraatorid on Stuudio Aine materjalidisainerid Kärt Ojavee, Annika Kaldoja, Marie Vihmar; kujunduse autor on Annika Kaldoja ja visuaali on kujundanud Mirjam Reili.

Loengutega esinevad jätkusuutliku disaini ja materjali labori vanemteadur Reet Aus, Kärt Ojavee ja Juss Heinsalu. Tekstiilide parandamise töötoa viib läbi Marta Konovalov ja bioplastikut õpetab tegema Riina Õun. Samuti näidatakse videot, kuidas valmib Reet Ausi toode Bangladeshi tehases Beximco.

Osalejad: Reet Aus, Airi Gailit, Erik Heiki Veelmaa, Juss Heinsalu, Geidi Hein, Annika Kaldoja, Astri Kaljus, Katrin Kabun, Madis Kaasik, Siim Karro, Katarina Kruus, Karl Kukk, Marta Konovalov, Karolin Kärm, Merlin Meremaa, Juulia Aleksandra Mikson, Erki Nagla, Kärt Ojavee, Cärol Ott, Riina Õun, Maria Kristiin Peterson, Sander Õun /Suckõrs, Tiia Plamus, Sirje Sasi, Indrė Spitrytė, Oksana Teder, Marie Vihmar, Ines-Issa Villido.

Veneetsia Disainibiennaal on loodud 2016.a. disainikultuuri edendamiseks ja rahvusvahelise disainerite võrgustiku arendamiseks. Veneetsia disainibiennaal 2023 on avatud 19. maist 18. juunini paralleelselt arhitektuuribiennaali esimese kuuga. Osalemine on avatud nii tärkavatele sõltumatutele disaineritele kui ka väljakujunenud kaubamärkidele, aga ka muuseumidele, ülikoolidele ja galeriidele.