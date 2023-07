Eestis alustas tegevust uus muusikaagentuur United Stage Estonia

United Stage Estonia peamine tegevusvaldkond on kontsertide broneerimine ja haldamine. Agentuur esindab Eestis selliseid artiste nagu Nublu, 5miinust, Cartoon, Reket, Siimi, Wateva, Merilin Mälk, Elina Nechayeva, Bedwetters, Marcara ja Pulmabänd. Samuti esindab agentuur Eestis United Stage Groupi rahvusvahelisi artiste.

Universal Music Finland & Estonia üldmänedžer Petri Mannonen on elevil, et uus partnerlus alguse sai. "Anname endast parima, et tuua Eesti publiku ja partneriteni unikaalsed ja meeldejäävad live-elamused," ütles ta, lisades, et agentuur soovib pakkuda tuge ka kohalikele talentidele.

United Stage Group on Universal Music Groupi alla kuuluv Põhjamaade juhtiv muusikaagentuur, esindades üle 300 artisti kohalikest staaridest kuni tõusvate artistideni. Agentuur aitab ainuüksi Rootsis, Norras ja Taanis korraldada üle 5000 ürituse aastas. Lisaks Põhjamaadele tegutseb United Stage Group ka Slovakkias ja Tšehhis.

"Baltikumi lisamine United Stage Groupi on järgmine loomulik samm ja ootan huviga, milliseks kujuneb Baltikumi live-turu areng järgmistel aastatel," lausus agentuuri Skandinaavia tegevjuht Jimmi Riise.

PS Music Agency on muusikaagentuur, mille põhifookus on ürituste ja festivalide korraldamine. Agentuur korraldab muu hulgas Beach Grindi ja Sume festivali.

Universal Music Estonia on Eesti suurim plaadifirma, kuhu kuuluvad teiste seas 5miinust, Alika, Villemdrillem, Merilin Mälk, Jüri Pootsmann, Elina Born, Maian, Pitsa ja Fenkii.