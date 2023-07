Rannarootsi muuseum unistab merekeskuse rajamisest

Ei ole palju muuseume, mis võivad öelda, et neil on oma sadam ja suisa laevastik. Haapsalus asuval Rannarootsi muuseumil on aga mõlemad olemas ja tulevikuplaanides. Kui selleks Euroopa Liidu toetusraha saadakse, on mõtteis lisaks merekeskuse rajamine.