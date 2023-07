Galerii: Apollo kinos toimus "Barbie" filmi esilinastus

"Barbie" filmi lavastas Greta Gerwig, kes on toonud varasemalt ekraanidele sellised filmid nagu "Little Women" ja "Lady Bird". "Barbie" peaosades mängivad Margot Robbie ja Ryan Gosling ning nende kõrval astuval üles America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman ja Will Ferrell.

Värske linateos viib vaatajad avastusretkele Barbie maailma, kus roosas paradiisis elaval peategelasel (Robbie) tekib ootamatult eksistentsiaalne kriis, mis sunnib teda ja teisi tegelasi seisma silmitsi elu mõttega.

Filmi esilinastuse melu juhtis laulja Tuuli Rand ning DJ rollis astus üles Warner Music Balticsi artist Rahel. "Barbie" eelpeol avati ka näitus filmi peategelaste järgi loodud nukkudest, mis jääb avatuks augusti lõpuni.