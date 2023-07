Pildid: EKA Galeriis avati näitus "Kive pehmeks rääkida"

"Kunstnikud leidsid ühise keele, tegeledes sellega, mis on neist endist suurem: olgu selleks nähtused, mis ulatuvad ajas kaugele tagasi, või need, mis eksisteerivad kollektiivses teadvuses. Kive võib näha kui tänaseni kestvate vanade ideede kehastusi. Mõned neist on unustuste hõlma langenud, teised seisavad ikka veel nagu monumendid. Paljud neist sooviksime oma õlgadelt heita, aga tihti on nad selleks liiga rasked. Maailmavaatelised süsteemid on õppinud muutustele vastu panema, sünnitades oma pooldajate peades väärkujutlusi," selgitatakse näitust tutvustavas tekstis.

"Teoseid näitusel "Kive pehmeks rääkida" võib vaadelda kui kunstnike tõlgendusi nende endi ja suurte väliste jõudude vahel valitsevatest pingetest. Olgu tegu nõustumise, talumise, protesti või domineerimisega – kõigis teostes ilmneb mingisugune veenmise element. Selle tõhusust ei saa aga kunagi ette teada," tuuakse veel välja.

Sissepääs näitusele "Kive pehmeks rääkida" on Kotzebue tänava kaudu.