Pärimusbänd Tammele avaldas videosingli "See maja"

"See maja" räägib iseseisvumisest, kodu otsimisest, igatsusest ja turvatundest. Loo muusika ja sõnade autor on Ulla Lotta Mängli. "See on esimene lugu, kus tunnen, et annan edasi enda varjatud tundeid, mida muidu kiivalt olen varjanud, sest haavatav olla on raske," nentis Mängli.

"Kusagilt jõudis minuni see inspiratsioon, et väljendada neid aegu, mil üks segaduses noor inimene teeb oma esimesi samme tuleviku suunas. Otsingud kestavad edasi, aga võib-olla olen sammukese lähemal turva- ja kodutundele, mida iga inimene igapäevaelus vajab, et üha uusi samme tuleviku suunas teha," lisas ta.

Loo salvestasid José Diogo Neves ja Egert Silk ning miksis ja masterdas José Diogo Neves.

Värske muusikavideo režissöör ja stsenarist on Ulla Lotta Mängli, operaator ja monteerija Kevin Kohjus ning näitlejad Liine ja Luisa Lõhmus.