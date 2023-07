2024. aasta Saaremaa ooperipäevade peaesineja on Kataloonia Ooper

Tänavusel Saaremaa ooperipäevade avatseremoonial kuulutati välja järgmise aasta peaesineja, kelleks on külalisteatri Kataloonia Ooperi liikmed. 17. Saaremaa ooperipäevad toimuvad Kuressaare lossihoovis 23.–28. juulini 2024. aastal.

40-aastase Kataloonia Ooperi (Òpera Catalunya) missioon on mängida lavastusi kogu Kataloonias, nii esineb trupp arvukates teatrimajades üle regiooni. Mängukavas on palju lastele ja noortele mõeldud lavastusi ning teatri kunstilised eesmärgid on suunatud Katalooniast pärit või seal elavate loovisikute esitlemisele ja noorte talentide karjääri toetamisele.

Katalaanid toovad 2024. aasta Saaremaa ooperipäevadele Puccini ooperid "Tosca" ja "Manon Lescaut", Verdi "Trubaduuri", flamenkoballeti Bizet' "Carmeni" muusikale ning piduliku ooperigala. "Meil on suur au olla kutsutud nii mainekale ooperifestivalile ning tutvustada kaunil Saaremaal katalaanide muusikatraditsioone ja Kataloonia ooperit," ütles Kataloonia Ooperi juht Oscar Lanuza. "Loodame oma lavastustega tuua sellele imelisele Eesti saarele killukese Vahemere valgust ja helisid ning segada neid Läänemere värvidega," lisas ta.

"Kataloonia Ooper Barcelonast on meie jaoks kokku pannud värviküllase ja põneva repertuaari, Puccini kahte ooperit näeb Saaremaal esmakordselt, nagu ka Bizet' ooperi "Carmeni" tõeliselt ehedat, katalaanidele omaselt kirglikku flamenkoversiooni," rääkis Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.

Tänavuste Saaremaa ooperipäevade peaesineja on Maria Bieșu nimeline Moldova rahvusooper ja -ballett, kelle jaoks on tegu teatri ajaloo suurima külalisesinemisega. Pidulikul avatseremoonial osalesid ka Eesti ja Moldova kultuuriministrid.