Pühalepa muusikafestivalil astuvad üles "Klassikatähtede" osalejad

Hiiumaal on sel nädalavahetusel 12. Pühalepa muusikafestival. Tänavune festival on pühendatud Eesti Televisiooni konkursist "Klassikatähed" välja kasvanud talentidele, kes astuvad üles kõigil festivali kontsertidel.

Pühalepa muusikafestival pühendas oma seekordse kava "Klassikatähtede" saatest sirgunud talentidele, sest tänavu möödub kümme aastat ajast, mil konkursi esimene hooaeg ETV-s eetrisse läks.

""Klassikatähtede" saade on ju tegelikult väga tänuväärne saade, kui me mõtleme nendele artistidele, nendele noortele, kes on sellest saatest tulnud. Ja mitte ainult võitjatele, aga ka nendest, kes on justkui olnud teine või kolmas ehk siis seal saates osalenud, on tegelikult kasvanud head virtuoosid," selgitas muusikafestivali kunstiline juht Endrik Üksvärav.

Laupäeva pärastlõunal andsid Kärdla kirikus akordionikontserdi Henri Zibo ja Mikk Langeproon. Mõlema jaoks oli see esimene kord Pühalepa muusikafestivalil esineda.

"Tänane kontserdikava sai valitud just eelkõige silmas pidades Hiiumaad ja kirikut. Mitmed teosed olid just sellised teosed, mida me oleme harjunud võib-olla kirikutes kuulma ja lisaks oli kavas ka Hiiumaa helilooja Erkki-Sven Tüüri teos," rääkis Langeproon.

Pühalepa muusikafestivali iga-aastaseks traditsiooniks ongi, et seal kõlab alati ka oma saare mehe Erkki-Sven Tüüri looming.

Kärdla kirik sobis oma akustika poolest muusikutele hästi.

"Suurepärane akustika. Akordioni mängides tegelikult selline kõla, suur kõla nagu kirikutes on, on hästi oluline. Selles kirikus ütleks, et see on üks parimaid, kus mina isiklikult mänginud olen. Ma olen väga rahul," rääkis Zibo.

Pühalepa muusikafestival kestab nädala lõpuni.