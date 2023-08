"Barbie" on kogunud Eesti kinolevis üle 100 000 külastuse

Kolme nädalaga on Greta Gerwigi lavastatud "Barbie" kogunud Eesti kinolevis 103 940 külastust. Rahvusvaheliselt on "Barbie" kogunud juba üle miljardi dollari kinokassat, mis teeb ka Greta Gerwigist esimese naisrežissööri, kelle linateos on selle piiri ületanud.