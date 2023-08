Pildid: arhitektuurimuuseumis avati näitus Eesti välisesinduste interjööridest

Välisminister Margus Tsahkna sõnul on saatkond ruumina koht, kus riik esindab ennast ehk riigi esmane visiitkaart, kust temast tekib visuaalne mulje ja jääb mõtteline jälg. Saatkond on koht, mis toob erinevad inimesed kokku ja samas hoiab nad ka eraldi. "Seepärast on õige ka öelda, et diplomaatiline esindamine ei tähenda üksnes inimeste füüsilist kohalolekut vaid ka ruumilist tuge sellele, olles omamoodi sõnatu sõnum," ütleb välisminister.

Päris esimese uue saatkonnahoone lasi Eesti Vabariik ehitada Helsingisse Konstantin Bölau projekti järgi. Üksteise järel on nii ajaloolised kui ka uued saatkonnad saanud silmapaistva sisearhitektuurse lahenduse. Ruumidiplomaatia näitusel tutvustatakse Margit Arguse, Eero Jürgensoni, Pille Lausmäe-Lõokese, Liisa Põime, Kadri Tamme, Tiiu Truusi ning teiste autorite loodud põnevat interjööri. Samuti on näha välisesindustes kasutatud eesti disaini ja tarbekunsti.

Näituse kuraatori, kunstiteadlase Karin Pauluse sõnul üllatas teda meeldivalt kui teadlikult sisearhitektid mööbli, vaipade, materjalide, kunsti ja atmosfääri abil on toonud välja Eestile omase. "Vastavalt asukohale kasutatakse täiesti erinevaid võtteid – Abu Dhabis 3D-prinditud sõlgi, Singapuris puukoort ja mükoplastist pinke, Brüsselis šikki euroopalikkust," sõnas ta.

Arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari sõnul on näitus hea võimalus heita pilk oma riigi saatkondadesse, kuhu me kodanikena pigem ei satu: "Saatkondade kujunduses kohtuvad ruum ja võim, saame pildi sellest, kuidas eestlased ise end maailmas näidata tahavad."

Näituse eestvedaja on Eesti sisearhitektide liit, idee autorid Eero Jürgenson, Tiiu Truus ja Pille Lausmäe-Lõoke. Kuraator on Karin Paulus, kujunduse autor Mari Kurismaa ning graafilise disaini lõi Mari Kaljuste.

Näitus on Rotermanni soolalaos avatud kuni 15. oktoobrini.