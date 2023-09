Reedel tähistatakse Tallinnas taas "Lugemistundi"

Lugemisaktsioon "ReadHour" ehk "Lugemistund" kutsub üles võtma 8. septembril vahemikus 11–12 lugemiseks aeg maha. Aktsiooni eesmärk on propageerida lugemist eelkõige laste ja noorte hulgas, kuid osalema on oodatud igas vanuses lugejad. "Lugemine valgustab kõrgusi, kuhu raamatuid mittemõistvad inimesed kunagi ei küüni," ütles aktsiooniga liitunud kirjanik Mika Keränen.

Suuremad avalikud lugemiskohad on sel päeval Tartus ja Tallinnas. Tartu Raekoja taga Pirogovi platsil saab lisaks oma raamatu lugemisele kirjanikke kuulata: lastele loeb lõigu oma raamatust ette Soome lastekirjanik Tuutikki Tolonen ja täiskasvanutele loeb oma luulet Heidi Iivari. Tallinnas toimub lugemistunni ajal avalik lugemisaktsioon Tallinna Keskraamatukogu peamajas, kus esinevad kirjanik Mari Teede ja ajakirjanik Heleri All. Seejärel, kell 11.35 moodustatakse lugemiskett mööda Estonia puiesteed Reaalkooli ja Tallinna Keskraamatukogu peamaja vahel.

Lisaks suurtele avalikele lugemispidudele on üle Eesti mitmed "Lugemistunnile" pühendatud üritused. Näiteks on 8. septembril Tartu Linnaraamatukogu peamajas ja harukogudes võimalus osa saada aktsioonile pühendatud teematundidest, nagu "Ettelugemisrulett" ja "Õed Nopolad ja nende looming". Kuuste kooli kõrval asuvas mõisapargis loevad õpilased katkendeid lemmikraamatust vanadele pargipuudele, mitmes lasteaias ja raamatukogus osalevad ühislugemises vanavanemad, kus loetakse üksteisele ette ning arutatakse loetut. Üle Eesti korraldatud "Lugemistunnid" on näha Soome Instituudi kodulehel, kuid "Lugemistunni" võib igaüks korraldada oma kodus, töökohal või koolis ka ilma instituudi lehel registreerimata.

"Lugemise tähtsust inimese kujunemisel on võimatu üle hinnata," ütles Soome Instituudi programmikoordinaator Anneli Loodus. "Raamatu lugemine – olgu teabetekst või ilukirjandus, sügav või meelelahutuslik, algupärand või tõlge – kujundab meie keelt. Keel on aluseks mõtlemisele: lõpuks sellest sõltub, kes me inimestena oleme ja olla tahame. Kampaania tuletab lugemise tähtsust meelde, ning kui seeläbi mõni lugemist väärtustav laps või noor juurde tuleb, on eesmärk kuhjaga täidetud," sõnas ta.

Eelmisel aastal vastas lugemisüleskutsele 150 Eesti kooli ja raamatukogu. Kõige suurem "Lugemistunni" avalik lugemine toimus toona Tartus. Lugemistundi tähistati ka Soomes, Rootsis, Norras ja Suurbritannias. Kui mujal oldi kellaaja suhtes rangemad, siis Eestis said koolid ja raamatukogud vabaduse ise valida kellaaja ja tegutsemisviisi.

Rahvusvaheline lugemisaktsioon "ReadHour" on alguse saanud Soomest ning Eestis toimub aktsioon tänavu kolmandat korda.