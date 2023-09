ERM-is kogutakse mälestusi ja mõtisklusi külmast sõjast

Euroopa kultuuripealinnade Bodø ja Tartu 2024 koostööprojekti "Lood külma sõja kuumadest kohtadest" tulemusena luuakse kogutud videomaterjalist audiovisuaalne rändnäitus.

"Külm sõda on pikk ja veel pikema mõjuga periood ajaloos. Ka tänases Euroopas on külma sõjaga seonduv taas aktuaalne ning see mõiste täieneb ja teiseneb ajas. Projektiga kutsumegi üles nii meenutama ja mäletama seda, kuidas külm sõda mõjutas meie argielu minevikus, kui ka mõtisklema sellest, kas ja mil moel see ajajärk avaldub meie tänases elus," ütles projektijuht Tobias Henriksen Norra Lennundusmuuseumist.

Eesti Rahva Muuseumi näituste eriprojektide kordinaator Kristjan Raba leiab, et külma sõja kontsekstis on nii Tartu linn kui ka ERM-i asukoht Raadil vägagi märgilised.

"Et jätkata ERM-i senist tööd Raadi ajaloopärandi säilitamisel ja püsinäitusel eksponeerimisel, talletame ka oma arhiivis just Tartust ja Raadist jutustavaid lugusid ja refleksioone," lisas ERM-i kogukonnasuhete koordinaator Terje Anepaio.

Kolme kuu jooksul on kaasategevad muuseumid kogunud ligi 200 lugu. Videoklippidest sünnib rahvusvaheline rändnäitus ja veebinäitus Euroopa digitaalse kultuuripärandi portaalis Europeana. Näitust ja projekti tulemusi tutvustatakse teemapäeval tuleval suvel.

Projektis löövad kaasa Norra Lennundusmuuseum, külma sõja muuseumid Alliierten Saksamaal ja Langelandsfort Taanis, Šotimaa Rahvusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Lennundusmuuseum.

Oma mälestused ja mõtted võivad ERM-is videosse rääkida igas vanuses ja rahvusest muuseumikülastajad, keda kohapeal juhendab ja abistab projekti assistent, ERM-i praktikant Katarina Meister. Videoboks jääb ERMi A-sissepääsu kassa kõrval avatuks 2. oktoobrini.