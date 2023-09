Tartus sõidab ringi kleepsubuss

"Tegemist on kleepsunäitusega, mida me eksponeerime bussi peal. Mõtlesime kust me saame nii suure lõuendi ja otsustasime bussi peale teha selle näituse," sõnas kleepsukunstnik Sirla. "Näituse eesmärk on näidata kleepsu kui kunstiteost, " lisas ta.

Kleepse on üle maailma kunstnike käest kogutud 10 000, millega on kaetud pool bussi. Teine pool tahetakse katta jaanuaris, mille jaoks hetkel kleepse kogutakse.

"Kui kaugelt vaadata seda bussi, siis ta tundub lihtsalt selline müra, midagi kirjut. Aga kui hakata süvenema nendesse, siis igal kleepsul on mingi lugu, midagi öelda," kirjeldas Sirla bussi kontseptsiooni.

Sirla sõnab, et välja on pakutud igasugu erinevaid projekte, näiteks samamoodi katta rong või lennuk. "Kindlasti ei jää see viimaseks projektiks meile," kinnitas kunstnik.

Buss sõidab sellisel kujul Tartus ringi 2024. aasta lõpuni, mil Tartu on kultuuripealinn.