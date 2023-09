Iiris Vesiku ansambel Night Tapes annab Eestis esimese kontserdi

Iiris Vesiku Londonis baseeruval bändil Night Tapes on tulemas esimene tuur, mille raames tutvustatakse ansambli kolmanda lühialbumit "Perfect Kindness". Kontserdid toimuvad Waves Vienna festivalil Viinis, UK erinevates linnades (London, Bristol, Brighton, Manchester), Kopenhaagenis, Pariisis ning Tallinnas.

Night Tapesi populaarseim lugu "Forever" on saanud praeguseks üle 7 miljoni kuulamise ning bändi lood on jõudnud Spotify suurimatesse ametlikesse playlist'idesse nagu New Music Friday UK, Chill Vibes, Dreampop, Lo-Fi Indie, Indie Chillout, Modern Psychedelia jt. Nende muusikat on mänginud BBC Introducingus, BBC Radio 6 Annie Mac saates, BBC Radio 1 Chillest shows ja KCRWis.