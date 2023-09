Vernissage galerii toetab näitusmüügiga Okase muuseumi renoveerimist

Eksponeeritud on üle 60 teose, valikus on unikaalsed Evald Okase teosed muuseumi ja perekonna kollektsioonist ning kunstnikest pereliikmete – Mari Roosvalti, Uno Roosvalti, Kai Koppeli ja Mara Ljutjuki loomingut. Esitletakse nii maali, akvarelli, graafikat kui ka klaasikunsti.

"Kunstihuvilistel avaneb võimalus näha nii Okase akte, erilisi linnavaateid kui ka Jaapani temaatikat, esindatud on Okase erinevad loomeperioodid," ütles galerii juhataja Kristiina Radevall.

Evald Okase Muuseum on Haapsalu peatänava ääres tegutsenud suvise kunstikeskusena alates 2003. aastast. Lisaks Okase loomingu püsinäitusele on muuseumi galeriipindadel korraldatud üle saja kunstinäituse. Praegu on käimas muuseumihoone täiemahuline rekonstrueerimine, et juba tuleval suvel muuseum taasavada. Tööde käigus renoveeritakse muuseumi esimene ja teine korrus ning kindlustatakse maja konstruktsioonid. Lisaks tehakse korda fassaad ja paigaldatakse hoonesse küte, et maja saaks kasutada aasta ringi.

"Meie unistuseks on luua Haapsallu kunstikeskus, kus on võimalik tegutseda igal aastaajal. Soovime luua tingimused, et tuua siia rahvusvahelisi näitusi ja osaleda suuremates koostööprojektides. Samuti jätkame mitmesuguste põnevate kunstisündmuste korraldamisega," sõnas muuseumi esindaja Mara Ljutjuk.

Kunstiteadlase Mai Levini sõnul on Evald Okase loomingu keskmes naine ning Vernissage'i näitusel on esindatud suur valik naiskujusid maalis ja graafikas. "Siin on teoseid alates "Naisest pearätikuga" (1968) ja lõpetades "Muinasjutuprintsessiga" (2005), mis on 90-aastase meistri hilisperioodi põhitöid," sõnas Levin.

Näitusmüük on Vernissage galeriis avatud kuni 14. oktoobrini.