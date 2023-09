Mehhikos eesti kunstnike näituse avanud kuraator: olen Eestis olles nii palju õppinud

Eestlaste näituse avamine Mexico City's, Casa Lü kunstikeskuses läks asjaosaliste sõnul väga meeleolukalt.

"Sellel nädalal on Mexico Citys päris palju üritusi toimumas, on galeriide nädal, avamisi on igal päeval mitukümmend tükki. Rahvast liigub väga palju ringi ja meie avamisele sattus ka väga palju inimesi," tutvustas Kongi.

Kristi Kongi, Marit Mihklepa, Krista Mölderi ja Ann Mirjam Vaikla sattusid Mehhikos koos näitust tegema kuraatori, Leslie Moody Castro initsiatiivil.

"Ma olen Eestis käinud mitmeid kordi ja tunnen neid kunstnikke ning oleme korduvalt kohtunud," tõdes Castro. "Eesti on minu jaoks paik, kuhu ikka ja jälle uuesti tagasi satun, see tõmbab mind ja meeldib mulle."

"Olen Eestis olles nii palju õppinud. Viimati veetsin pikalt aega Narvas, et mõista paremini piiri ala, mis on minu jaoks väga oluline," lisas kuraator.

Näitus toimub ehtsas Mehhiko galeriis, kus väljapanek kandub siseruumidest üle õueruumi.

"Mehhiko igapäevaelus on loodus väga olulisel kohal. Me elame justkui väljas ja sees korraga," lausus Castro. Samasugune tunne peaks tekkima ka näituse külastajatel.

"Paljud tööd on seotud looduse, puude, loodustsüklite ja aastaaegade järgimisega. Ning seda on tunda ka sellest, kuidas see galerii ehitatud on ja kus [see] paikneb," tutvustas Castro.

Kristi Kongi on oma kunsti Mehhikos juba varem mitmeid kordi näidanud ning valmistub ka praegu ette sügisel seal avatavaks isikunäituseks.

"See, kui palju kunsti võib ühte linna mahtuda, see on täiesti uskumatu. Ja noh, kaasaegne maal ja üldse maal on Mehhikos läbi ajaloo erakordne, nii et see, mis praegu toimub, on väga põnev minu jaoks," sõnas Kongi.

Näitus "Surm sai alguse sügisel" ehk "La muerte comenzó en otoño" on avatud kuni 15. oktoobrini